Γαλύφα: "Κοιμήθηκα σε ταξί, εκεί έχουμε καταντήσει αφού δεν μπορούμε να έχουμε σοφέρ"

H Έλενα Γαλύφα μίλησε στην εκπομπή Happy Day πως κυκλοφορεί με ταξί και πρόσθεσε με χιούμορ πως θεωρεί αυτή τη λύση ιδανική από τη στιγμή που δεν μπορεί να έχει σοφέρ.

«Πήρα ταξί για να κοιμηθώ μισή ώρα μέσα σε αυτό. Από το να οδηγούσα καλύτερο το ταξί να ξεκουραστούμε λίγο, εκεί έχουμε καταντήσει. Σοφέρ δεν μπορούμε να έχουμε και παίρνουμε ταξί. Ήμουν οριζοντίως, δεν με έβλεπε από τον καθρέφτη. Ξάπλωσα κανονικά, του λέω "σας πειράζει;" μου λέει "όχι, κάτσε εκεί να σου ανάψω και air condition. Τι μουσική θες;" είπα "ό,τι σας ευχαριστεί". Είχε εκεί μία μπαλάντα, δεν δυσκολεύτηκα», είπε χαρακτηριστικά.

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