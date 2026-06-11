Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει – Εγώ τελείωσα τώρα μαζί του»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προχώρησε σε μία νέα αναφορά στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, μέσα από την εκπομπή του στο My Radio 104,6 για την κριτική που του ασκεί.

«Είμαι εγώ ο νέος Βελόπουλος, παιδιά, του Πρωινού. Με τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω, όταν μπήκε στο νοσοκομείο του ‘στειλα περαστικά. Δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει, μετά από οκτώ μήνες, να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στον Γιώργο Λιάγκα. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα, το ‘κανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση; Να βγει να με ξαναβρίσει, οργισμένος.

Του ‘χω στείλει μηνύματα όταν το είπα! Μετά του ‘στειλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε. Ποτέ δεν έχει απαντήσει ο Γιάννης, που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ! Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηνύματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά εμένα κάτι με έπιασε και τον κριτίκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει οκτώ μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο. Τελείωσε, τελείωσε! Τελείωσε, τελείωσε. Τελείωσε» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Καλά, αυτό τώρα που κανονίσανε να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος (σ.σ. Γιάννης Τσιμιτσέλης). Σου έρχεται μια αηδία. Κι ο Γιώργος τώρα, επειδή του μίλησα μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το ‘λεγε και στον αέρα. Μου ‘λεγε “ο φίλος σου που δεν μου μιλάει” και “ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη” και “ο φίλος σου που με βρίζει”. Τα ήξερε ο Γιώργος, τα ‘λεγε στον αέρα. Του λέω, “Καλά ρε, δεν θυμάσαι;”. “Ναι” μου λέει…», συμπληρώσε.

Διαβάστε επίσης

Ρένια Λουϊζίδου: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»

Παπαδόπουλος: "Ήμουν έτοιμος να μην κάνω τους «Απαράδεκτους», υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι"