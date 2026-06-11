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Παπαδόπουλος: "Ήμουν έτοιμος να μην κάνω τους «Απαράδεκτους», υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι"
απαραδεκτοι
clock 10:00 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αποκάλυψε πως η συμμετοχή του τότε στη σειρά "Εκμεκ Παγωτό" είχε δημιουργήσει προβλήματα, με το κανάλι που θα προέβαλε τους «Απαράδεκτους».

«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.



 «Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν. Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις», πρόσθεσε.

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Σπύρος Παπαδόπουλος Απαράδεχτοι
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