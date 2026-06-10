Καινούργιου: «Έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη – Φίλες μου, η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τις αλλαγές που βλέπει στο σώμα της λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας και πως αντέδρασε όταν είδε το σώμα της με μαγιό.

«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά.

Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα… Κι είναι τόση, και θεά και κορμάρα» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

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