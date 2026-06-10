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GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφίζεται με τον γιο του
αλεξάνδρου
clock 09:00 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πήγε βόλτα με τον γιο του, Πάρη και δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες. Παράλληλα, εξομολογήθηκε μέσα από την ανάρτησή του πως όσα πράγματα και αν έχει καταφέρει, όλος του ο κόσμος στρέφεται γύρω από τον γιο του

«Δεν με νοιάζει πόσα έχω καταφέρει. Στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι όλος μου ο κόσμος», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

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