Κυριακίδης: "Το σπίτι μου ήταν ένας μόνιμος τσακωμός, ήταν δύσκολη η σχέση των γονιών μου"

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης συνάντησε τη Νίκη Λυμπεράκη και στο επεισόδιο της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» του Mega και αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια που πέρασε

«Στο σπίτι δεν ακούγαμε μουσική, όχι, προς Θεού. Το σπίτι ήταν ένας μόνιμος τσακωμός και μια ησυχία. Ήταν δύσκολη η σχέση των γονιών μου. Μέχρι εκεί μπορούσαν οι άνθρωποι, μέχρι αυτό ήξεραν αλλά και μια υπέροχη βούβα μετά τους τσακωμούς. Τα Χριστούγεννα μας ήταν υπέροχα, λέγαμε “χρόνια πολλά, καληνύχτα”. Αυτά λέγαμε» είπε ο δημοφιλής ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «Αυτό που περιγράφω, βέβαια, μπορεί να φαντάζει λίγο θλιβερό αλλά, από την άλλη, συσπειρώνει ένα νέο παιδί για να ξυπνήσει μέσα του κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι, απ’ αυτό που συμβαίνει γύρω του. Αυτό κατάφεραν αυτοί οι γονείς να κάνουν σε μένα και τους ευγνωμονώ γι’ αυτό γιατί άλλαξε η φιλοσοφία μου στα πράγματα».

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