H Λένα Παπαληγούρα μιλά για τον θάνατο του πατέρα της

Η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε στην εκπομπή «Με τον Ρένο» και μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της. Ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούραςπέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 78 ετών.

«Είναι δύσκολες οι απώλειες. Νομίζω ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια του πατέρα μου. Γίνεται κάτι με τα παιδιά μου και λέω “να θυμηθώ να του το πω”. Συνέχεια μου συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι σου λείπει πιο πολύ το όλον. Είναι κάπως σαν μια αίσθηση ορφάνιας. Είναι πολύ περίεργο το αίσθημα και πολύ νωπό για εμένα», είπε η ηθοποιός.

«Ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ήμουν τυχερή γιατί είχα τον χρόνο να είμαι μαζί του αρκετά στο τέλος. Ήταν μεγάλο ταξίδι. Έγιναν πολλές διεργασίες μέσα μου όλο αυτό το διάστημα. Ήταν συνειδητή επιλογή μου να είμαι εκεί όσο περισσότερο μπορούσα. Ήταν να κάνω μια ταινία και δεν την έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να του προσφέρω ό,τι μπορούσα και να το μοιραστώ μαζί του. Το να μην ήμουν εκεί μού φαινόταν πολύ πιο τρομακτικό

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