Xρήστος Δάντης: "Το αριστερό μου χέρι θα είναι παροπλισμένο για μεγάλη περίοδο"

Ο Χρήστος Δάντης μίλησε για το ατύχημα που είχε και εξήγησε ότι για καιρό ακόμα δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι.

«Μου έχει λείψει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Το σπάσιμο αυτό ήταν δυνατό, έκανα δύο χειρουργεία και με κράτησε μακριά. Το τραγούδι δεν μου έλειψε γιατί δούλευα στο στούντιό μου όσο μπορούσα καθημερινά. Προγραμμάτιζα και έπαιζα με το ένα χέρι, με το δεξί, γιατί το αριστερό δυστυχώς είναι παροπλισμένο, θα είναι για μεγάλη περίοδο», είπε αρχικά στην εκπομπή buongiorno.

«Κυκλοφορούσα σε ένα βρεγμένο δρόμο, έβρεχε και έπαθα ένα ατύχημα, σαν να έπεσα σε χιόνι, σαν να γλίστρησα. Στο φυλάει ο Θεός, μπορεί να σε προφυλάσσει από κάτι. Μπορεί να νομίζεις ότι σου βάζουνε φρένο σε κάτι, αλλά να σε προφυλάσσουν από κάτι άλλο», πρόσθεσε.

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