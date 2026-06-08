Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς έγιναν γονείς για δεύτερη φορά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE, λίγα λεπτά μετά τις 4, η σύζυγος του δημοφιλή τραγουδιστή γέννησε με φυσιολογικό τοκετό.

Μάλιστα το μωράκι ζυγίζει 2 κιλά και 800 γραμμάρια, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η σχέση της Αλεξάνδρα Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε γνωστή το 2023, αν και οι δυο τους προτιμούσαν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Το καλοκαίρι του 2024 αποκαλύφθηκε ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, γεγονός που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της σχέσης τους. Στις 22 Νοεμβρίου 2024 απέκτησαν έναν γιο, με τον τραγουδιστή να γίνεται πατέρας για πρώτη φορά.

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