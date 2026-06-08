Γεωργίου - Χριστοδούλου: Βάφτισαν την 9 μηνών κόρη τους

O Aνδρεάς Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάπτισαν το αγγελούδι τους
Η μικρή έλαβε το όνομα Μιράντα Βασιλική και ένας από τους δύο νονούς της είναι ο αδελφός της Σιμώνης Χριστοδούλου, Νικόλας. Δίπλα τους είχαν συγγενείς και αγαπημένους φίλους.
Φωτογραφίες από το μυστήριο μοιράστηκαν στα social media.
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