ΔΕΥ.08 Ιου 2026 12:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γεωργίου - Χριστοδούλου: Βάφτισαν την 9 μηνών κόρη τους
γ
clock 14:00 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

O Aνδρεάς Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάπτισαν το αγγελούδι τους 

Η μικρή έλαβε το όνομα Μιράντα Βασιλική και ένας από τους δύο νονούς της είναι ο αδελφός της Σιμώνης Χριστοδούλου, Νικόλας. Δίπλα τους είχαν συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Φωτογραφίες από το μυστήριο μοιράστηκαν στα social media.

γεωργιου
γεωργιου

Διαβάστε επίσης 

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο τους

Χειλάκης: "Στην κηδεία της μητέρας μου πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανδρέας γεωργίου Βάπτιση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis