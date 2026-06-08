Χειλάκης: "Στην κηδεία της μητέρας μου πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει"

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε στο περιοδικό Ok για τον θάνατο της μητέρας του. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ακόμα δεν έχει αποδεχτεί πως έχει φύγει από τη ζωή και αντιμετωπίζει την απώλειά της ως απουσία.

«Αυτό που θα πω, θα το καταλάβουν όσοι έχουν χάσει κάποιον γονιό. Εγώ ακόμη δεν έχω μπει στη φάση της απώλειας, είμαι στη φάση της απουσίας. Δεν έχω αποδεχθεί ότι έχει πεθάνει. Στην κηδεία, με βαθιά γνώση, πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει. Έτσι μου βγήκε», είπε ο τραγουδιστής.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου», είχε γράψει ο ίδιος σε ανάρτησή του όταν η μητέρα του έφυγε από τη ζωή.

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