Στα δικαστήρια ο Στάθης Σχίζας με την Soula Glamorous

Το 2023, ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το Survivor All Star και πληροφορήθηκε για αναρτήσεις που είχε κάνει ο συγκεκριμένος λογαριασμός που αφορούσαν το πρόσωπο του και κατέθεσε μήνυση κατ΄ αγνώστων μαζί με τη δικηγόρο του.

Σύμφωνα με τον ALPHA, η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκάλυψε το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό Soula Glamorous και θεωρώντας βάσιμη τη μήνυση που κατατέθηκε από τον Στάθη Σχίζα άσκησε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά τη μήνυση από την εισαγγελία Αθηνών διαβιβάστηκε στην ΕΛΑΣ που έκανε έρευνα και έστειλε τον φάκελο πίσω στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε δίωξη. Η δίωξη απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο που διαχειριζόταν τον λογαριασμό τη χρονική περίοδο που έγιναν οι αναρτήσεις.

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