Ραφαηλίδης: «Με υποτιμά να λένε ότι ανανεώνω επειδή είμαι φίλος με τη Ναταλία Γερμανού»

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που τον θέλουν να έχει ήδη ανανεώσει για του χρόνου με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Γίναμε λίγο πιο σκληροί. Είδαμε αιφνίδια να κόβονται εκπομπές. αιφνίδιες αποφάσεις καναλιών. Αλλά, αυτό που με στενοχώρησε περισσότερο είναι ότι είδα και μια χαιρεκακία από κάποιες μεριές, μια κατανόηση προς το αιφνίδιο…Νιώθω ότι ενώ είμαστε στον ίδιο τομέα όλοι, είμαστε και λίγο σκόρπιοι, δεν είμαστε ενωμένοι…» είπε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»

Η αντίδρασή μου, ήταν το απόλυτο τίποτα, γιατί από την ίδια εκπομπή εγώ την Τετάρτη ενημερώθηκα ότι για του χρόνου έχω ανανεώσει και την επόμενη μέρα ότι δε θα έχω δουλειά του χρόνου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η βαρύτητα που μπορώ να δώσω σε αυτό το ρεπορτάζ, είναι η ανάλογη…Δε ξέρω από που να αρχίσω. Κατά πρώτον, παραμένω φαβορί για τη δουλειά που κάνω εδώ και έξι χρόνια.

Μου φαίνεται τόσο αστείο αυτό σαν έκφραση…Με βγάζει από τα ρούχα μου όταν ακούω από ανθρώπους του χώρου να λένε ότι είμαι φαβορί ή ότι ανανεώνω γιατί είμαι φίλος με τη Ναταλία. Λες και με τη Ναταλία ανανεώνω όρκους φιλίας κάθε δυο χρόνια και δεν εργάζομαι εδώ. Αυτό υποτιμά και εμένα και την ίδια τη Ναταλία που σαν επαγγελματίας είναι πρωταθλήτρια.

Το κριτήριό της για το ποιόν θα έχει δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι ποιός είναι φίλος της, αλλά ποιός κάνει τη δουλειά…Το να βγαίνει επίσης κάποιος και να λέει ότι έχω κλείσει, που σημαίνει “μη τον ενοχλείς” είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έχω να συζητήσω με το κανάλι. Ευχής έργο θα είναι να ανανεώσω…» είπε χαρακτηριστικά.

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