Κουινέλης: "Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών, πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που «έφευγαν» από το σπίτι στο ψυγείο"

Ο Μιχάλης Κουινέλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και αποκάλυψε πως στο παρελθόν έχει δουλέψει σε γραφείο κηδείων.

«Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών. Δεν ήταν η πρώτη δουλειά. Έχω δουλέψει και οικοδομή, έχω κάνει διανομές πετρελαίου και ποτών. Στο γραφείο κηδειών δούλεψα για να βγάλω λεφτά και να πάρω μηχανήματα για να κάνω hip hop. Έκανα τη σκληρή δουλειά του γραφείου κηδειών. Πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που “έφευγαν” από το σπίτι στο ψυγείο. Στο επόμενο στάδιο δεν με άφηναν να πάω, γιατί νόμιζα ότι ήμουν συγγενής του θύματος. Έκλαιγα πιο πολύ από τους συγγενείς και κάποια στιγμή το αφεντικό με έδιωξε από εκεί και έκατσα backstage. Έκλαιγα γοερά κιόλας. Νόμιζαν ότι είμαι χαμένο παιδί του αποθανόντος. Αυτό το έκανα τον καιρό που σπούδαζα εικονοληψία και ηχοληψία», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

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