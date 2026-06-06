Γιώργος Λιανός: "Χέσ**** αν η λέξη «νικητής» ήταν σωστή για τον Σταύρο Φλώρο, χαλαρώστε λιγάκι"

Ο Γιώργος Λιανός σχολίασε τις αντιδράσεις για τη λέξη «νικητής» που είπε για τον Σταύρο Φλώρο, στο τελευταίο συμβούλιο του «Survivor».

«Ήρθε ένα παλικαράκι και με ρώτησε και τα άκουσε αυτός. Απλά ρε παιδιά για την υπόθεση του Σταύρου, δεν είμαι, ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου, μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε "αυτή η λέξη ήταν σωστή;". Χέσ**** αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια, αυτοί που είναι στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του».







Ο παρουσιαστής δήλωσε πως δεν θέλει να ξαναμιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Μια είδηση πολύ άσχημη είδηση. Τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν θέλω άλλα σχόλια ούτε στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός. Εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ. Τελείωσε, τέλος. Πώς να το κάνω πιο ξεκάθαρο;».

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