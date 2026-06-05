Μελισσανίδης: "Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης, το έμαθε από μια συνέντευξη"

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης μίλησε στην εκπομπή Status και αποκάλυψε πως πρώην σύντροφός του δεν γνώριζε για μήνες ότι είναι χρυσός Ολυμπιονίκης και το έμαθε μέσα από συνέντευξή του.

«Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, το έμαθε από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν και η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη στα πλαίσια τα αθλητικά σε μια εφημερίδα. Δεν ήταν από την Ελλάδα, ήταν Ιταλός. Του είχα πει όταν με ρώτησε με τι ασχολούμαι "υψηλός πρωταθλητισμός, μέλος της εθνικής ομάδας, σπούδασα Ιατρική, αγαπώ πολύ το θέατρο"», είπε ο ίδιος

«Στην προσωπική μου ζωή είχα μια σχέση, τώρα δεν έχω, συνειδητά. Λέω συνειδητά γιατί, όταν με την προηγούμενη σου σχέση έχεις ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, δεν έχω την ανάγκη να την αναπληρώσω ή αν τη συμπληρώσω με κάτι άλλο. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, εννοείται, είμαι ανοιχτός».

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