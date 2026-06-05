Τοπαλίδου: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε η Έλενα Τοπαλίδου. Η γνωστή ηθοποιός, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε ύστερα από έλεγχο της τροχαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Newsit, η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη χθες το βράδυ. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της και μετά το αλκοτέστ την συνέλαβαν.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», είπε η ίδια στην εκπομπή Πρωινό.

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