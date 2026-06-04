Η Μελία Κρέιλινγκ από το «Emily in Paris» παντρεύτηκε τον Νίκο Καζαντζόπουλο στη Σύρο

Η Μέλια Κρέιλινγκ με τον Νίκο Καζαντζόπουλο παντρεύτηκαν στη Σύρο σε στενό κύκλο συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Μελία Κράιλινγκ επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό, ενώ στο πάρτι εμφανίστηκε με ένα λευκό, μίνι φόρεμα, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

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Η ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε διεθνείς παραγωγές όπως τα «Emily in Paris» και «The Borgias. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στη Σύρο για τον γάμο ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, καθώς και οι Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Βασιλόπουλος.

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