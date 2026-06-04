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GOSSIP - LIFESTYLE
Χριστοφόρου για Βίσση: «Με είχε προσέξει πάρα πολύ – Την λατρεύω, είμαστε οικογένεια»
χ
clock 10:00 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αγάπη του στην Άννα Βίσση. 

«Δεν έχω  λόγια να σου μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα, η Άννα έκανε ντουέτο μαζί μου και δουλέψαμε και πολλές φορές μαζί σας συγκρότημα», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. 

«Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ. Της έχω γράψει την «Έρημη πόλη», είναι παράσημο για μένα. Την λατρεύω, είμαστε οικογένεια, δεν έχω λόγια… Είμαι τρισευτυχισμένος για αυτό που ζει αυτή την στιγμή, δεν έχω λόγια, της αξίζει, την αγαπώ, χάνω τα λόγια μου. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα», είπε χαρακτηριστικά 

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