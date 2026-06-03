Τομ Χανκς: "Το Toy Story 5 αναδεικνύει τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες"

Ένα επίκαιρο ζήτημα, αυτό της εξάρτησης των παιδιών από τις οθόνες, φέρνει στην επιφάνεια σύμφωνα με τον Tom Hanks το Toy Story.







Στη νέα ταινία της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων, οι ήρωες Γούντι, Μπαζ και Τζέσι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν διαφορετικό αντίπαλο: ένα τάμπλετ σε σχήμα βατράχου με το όνομα Lilypad, το οποίο μαγνητίζει την προσοχή των παιδιών και απειλεί να τα απομακρύνει από το παιχνίδι.







Μιλώντας στο BBC, ο Χανκς εξήγησε ότι οι συντελεστές του φιλμ ταυτίστηκαν με το θέμα, καθώς όλοι έχουν βιώσει τη συμπεριφορά των νεότερων γενεών που είναι διαρκώς απορροφημένες από τις συσκευές τους. «Αυτό είναι ένα θέμα γενεών» δήλωσε ο ηθοποιός και τόνισε ότι «κάποια στιγμή στην ταινία όταν κοιτάμε το αστικό τοπίο και βλέπουμε αυτή την μπλε λάμψη ενός τηλεφώνου στα υπνοδωμάτια αυτό προκαλεί τρόμο».

Στο πέμπτο κεφάλαιο του franchise, που κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου, οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ επιστρέφουν στους γνώριμους ρόλους τους, δανείζοντας ξανά τις φωνές τους στους Γούντι, Μπαζ Λάιτγιαρ και Τζέσι αντίστοιχα. Στο καστ προστίθεται και η Γκρέτα Λι, η οποία χαρίζει τη φωνή της στη Lilypad.

Σύμφωνα με το BBC, το «Toy Story 5» αφορά σε ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο γονείς και ειδικούς παγκοσμίως, καθώς η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

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