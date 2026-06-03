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GOSSIP - LIFESTYLE
Τσαγκρινού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
τσ
clock 10:00 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Έλενα Τσαγκρινού πόσταρε την πρώτη κοινή της φωτογραφία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και μ' αυτό τον τρόπο επιβεβαιώσαν τη σχέση τους.

Στη φωτογραφία που πόσταρε η τραγουδίστρια, οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν ένα γεύμα, κοιτάζοντας χαμογελαστοί τον φωτογραφικό φακό.

Μάλιστα την πρώτη τους δημόσια κοινή φωτογραφία έκανε repost στον δικό του λογαριασμό και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. 

τσαγκρινού

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