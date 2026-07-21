Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ. για νέα τηλεφωνική απάτη – «Υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς σας»

Νέα τηλεφωνική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν το όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας για να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δράστες τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες και προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν την υπηρεσία, χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους. Στόχος τους είναι η υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων.

Η Αστυνομία απευθύνει σαφείς οδηγίες προς το κοινό: «Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε την προειδοποίηση ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.»

Προειδοποίηση από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ενημερώνει επίσης για παρόμοια περιστατικά, όπου οι δράστες προσποιούνται την Ελληνική Αστυνομία και επιχειρούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Οι πολίτες δέχονται κλήση από άγνωστο αριθμό και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρει ψευδώς ότι η ταυτότητά τους έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, τους προτρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 για να συνδεθούν με δήθεν εκπρόσωπο.»

Πρόκειται, όπως τονίζεται, για απόπειρα εξαπάτησης. Οι αρχές καλούν τους πολίτες, αν δεχθούν παρόμοια κλήση, να τερματίσουν αμέσως την επικοινωνία, να μην πατήσουν κανένα πλήκτρο και να μην κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

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