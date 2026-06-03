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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού
αρναούτογλου
clock 12:00 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με κολικό νεφρού.

«Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο. Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο 2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει».

 «Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω», είπε ο παρουσιαστής.

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Γρηγόρης Αρναούτογλου Νοσοκομείο
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