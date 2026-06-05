Νεκρός ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του

Ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι δολοφονήθηκε από τον γιο της συντρόφου του. Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε γνωστές ταινίες όπως «Jumanji», «Top Gun: Maverick» και «Taps».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία, δηλώνοντας: «είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο που υπέδειξε ο καλών και εντόπισαν τον Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή κατοικίας, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Λίγο αργότερα, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκείνος ήταν ο δράστης που αναζητούσαν. Ο Γκλέντχιλ είναι γιος της συντρόφου του ηθοποιού και ζούσε μαζί με τη μητέρα του. Εντοπίστηκε επίσης σε πλάνα κάμερας ασφαλείας κοντά στο σπίτι μετά το περιστατικό και συνελήφθη με κατηγορία για φόνο, με την εγγύησή του να ορίζεται στα 2.000.000 δολάρια.

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