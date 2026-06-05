Πανταζής: «Ετοιμάζω σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μία πρόταση»

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για το νέο του επιχειρηματικό βήμα, μετά από πρόταση του κουμπάρου του.

Όπως είπε θα ανοίξει καταστήματα με σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας πως στο παρελθόν έχει κάνει την αυτή τη δουλειά πίσω από τον πάγκο.

«Ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μία πρόταση και του είπα “κοίταξέ το, αν νομίζεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω”. Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψηνα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου, αυτή θα φτιάξω, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε. Ο κόσμος θα είναι ουρές», ανέφερε ο τραγουδιστής.

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