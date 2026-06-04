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Μαζωνάκης: "Μην ξανακούσω κανέναν να λέει ότι δεν θα γίνει η συναυλία μου λόγω του ματιού μου, θα του κόψω το κεφάλι"
μαζωνακης
clock 19:00 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε ένα βίντεο με τραύματα και ανησύχησε τους θαυμαστές τους. Ωστόσο, ο τραγουδιστής  με νέα του ανάρτηση ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα και φήμες

«Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε;» και πρόσθεσε: «Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε. Hello».

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