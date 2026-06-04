Μαξίμου – Χειλάκης: "Μπήκαμε στη διαδικασία να υιοθετήσουμε, ήταν τραυματική εμπειρία"

Η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησαν στο περιοδικό Ok για την επιθυμία να αποκτήσουν παιδί και γιατί τελικά δεν έγιναν γονείς.

Αιμίλιε, σε προηγούμενη συνέντευξή μας, είχες πει «έχουμε ένα σκυλί, γιατί δεν έχουμε παιδιά». Σκεφθήκατε να υιοθετήσετε;

Αιμίλιος: Αυτό το θέμα έχει τελειώσει πριν από δέκα χρόνια.

Αθηνά: Φυσικά και μπήκαμε στη διαδικασία. Το να έχεις ένα παιδί, δεν σημαίνει πως πρέπει να είναι δικό σου, να το έχεις γεννήσει εσύ. Ήταν τόσο τραυματική και αυτή η εμπειρία, μετά από τις δικές μας προσωπικές προσπάθειες. Κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο αυτό, και μια μέρα κοιταχτήκαμε με τον Αιμίλιο και είπαμε «όχι, δεν πειράζει. Τα παιδιά μας θα είναι τα νέα παιδιά που θα συνεργαζόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε». Όλου του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας.

Είστε πάνω από είκοσι χρόνια μαζί. Πώς γνωριστήκατε;

Αιμίλιος: Γνωριστήκαμε στο χειμερινό Λαμπέτη. Τον Απρίλιο του 2004. Είδα την παράσταση Ψευτοϋπηρέτρια του Μαριβώ, όπου έπαι ζε η Αθηνά. Σαν να σταμάτησε κόσμος για μένα όταν βγήκε η Αθηνά. Ήρθα να δω μια παράσταση και τελικά έβλεπα μόνο την Αθηνά.

Αθηνά: Θυμάμαι πως είχαμε γνωριστεί πολύ νωρίτερα, μας είχε συστήσει ο Νίκος Καραθάνος στο Γκαζάκι τότε, αλλά δεν ξαναμιλήσαμε. Κάπου το 1996, τον είδα στην ταινία Απόντες του Νίκου Γραμματικού, που είχε κερδίσει 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και είπα «ααα, ποιο είναι αυτό το όμορφο πλάσμα;!». Όταν έπαιζα εδώ, στο Λαμπέτη, θυμάμαι να είμαι στη σκηνή και ξαφνικά ακούω ένα γέλιο και λέω «αυτό το γέλιο το ξέρω», χωρίς να το ξέρω. Μπαίνοντας στην κουίντα για να περιμένω την επόμενη σκηνή μου, ξανακούω το γέλιο, και τότε κατάλαβα πως «αυτό το γέλιο είναι ο Αιμίλιος Χειλάκης». Με έπιασε χαρά και ενθουσιασμός.

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