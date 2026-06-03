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Ρέμος: «Αν μπορούσαμε να επιλέξουμε πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλλα θα επέλεγε εκείνη τη στιγμή»
ρεμος
clock 22:00 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ» του Alpha Κύπρου και ο ίδιος μίλησε για τη Μαρινέλλα, φέρνοντας στη μνήμη του τη φορτισμένη νύχτα στο Ηρώδειο.

«Η Μαρινέλλα πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μία ασφάλεια δίπλα μου. Η βραδιά στο Ηρώδειο ήταν μία βραδιά και που θέλω να θυμάμαι και που δε θέλω να θυμάμαι. Αν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα βιώματα της παιδικής του ηλικίας στη Γερμανία, στον χωρισμό των γονιών του που τον επηρέασε, καθώς και στις αντικειμενικές δυσκολίες που χρειάστηκε να προσπεράσει προκειμένου να χτίσει την επαγγελματική του διαδρομή.

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