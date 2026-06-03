Το παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτει τη νέα του ταυτότητα

Το ένα από τα δίδυμα της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μαρκ Άντονι μόλις αποφοίτησε. Μια λεπτομέρεια από τις ανακοινώσεις του σχολείου ήταν αυτή που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον: το παιδί από Emme αναφέρεται πλέον με το όνομα «Όσκαρ», σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη ζωή του.

Η Jennifer Lopez έδωσε το «παρών» στην αποφοίτηση, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, τον γιο της Μαξ και τον Σάμιουελ, γιο του Ben Afleck. Η απουσία του Μαρκ Άντονι έγινε αισθητή, ωστόσο το κλίμα της ημέρας παρέμεινε οικογενειακό και συγκινητικό.

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Η αλλαγή ονόματος και το νέο κεφάλαιο

Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η χρήση του ονόματος «Όσκαρ» σε επίσημες αναρτήσεις που σχετίζονται με την αποφοίτηση και τα επόμενα βήματα. Σε μία από αυτές αναφερόταν χαρακτηριστικά η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο Sarah Lawrence, επιβεβαιώνοντας και τη μετεγκατάσταση στη Νέα Υόρκη.

Η αλλαγή αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια προσωπική επιλογή και μια διαδικασία αυτοπροσδιορισμού, την οποία το περιβάλλον του παιδιού αντιμετωπίζει με διακριτικότητα.

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