Κατσαφάδου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

H Δήμητρα Κατσαφάδου πόσταρε μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο. Μάλιστα, η επιχειρηματίας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι υποβλήθηκε σε μια απλή ιατρική επέμβαση, τονίζοντας πως όλα κύλησαν ομαλά και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σ' όσους την στηρίζουν.

«Όλα πήγαν καλά αγάπες μου. Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω! Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά. Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο. Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική.

Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής. Μην ανησυχήσετε. Δε σχετίζεται με κάποια νόσο. Όλα είναι υπέροχα. Δε σας αγαπάω απλά, σας λατρεύω», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

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