Καλλιμάνη: "Μου έλεγαν ότι έπρεπε να χάσω κιλά, με είχαν πείσει ότι είχα θέμα"

Η Ιουλία Καλλιμάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί για τα κιλά της στα πρώτα της βήματα.

«Με έπεισαν ότι είχα θέμα με τα κιλά μου. Ήμουν και μικρούλα και έλεγα ότι κάτι ξέρει, αφού είναι μέσα στη δουλειά. Μου έλεγαν να χάσω κιλά. Ήμουν λίγο παραπάνω από αυτό που είμαι τώρα. Με επηρέασε. Δεν φταίει ο άλλος που μου το λέει, φταίει πώς νιώθουμε εμείς», περιέγραψε.

«Δούλευα σε ένα μαγαζί βράδυ, σέρβιρα, και ήρθε ο Νίκος Γρίτσης, χωρίς να μου πει τίποτα, και μου λέει: “Άκου είσαι τραγουδίστρια, φύγε”. Με είχε ακούσει σε ένα νυχτερινό κέντρο, γιατί μου είχαν δώσει το μικρόφωνο. Ήταν πολύ καρμικό», θυμήθηκε.

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