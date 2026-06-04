«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003»: Η αποκάλυψη του πρώην σωματοφύλακα του Τζάκσον

Σε αποκαλύψεις σχετικά με ένα άγνωστο περιστατικό που σημειώθηκε το 2003 και φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή τουΜάικλ Τζάκσον, προχώρησε ο πρώην σωματοφύλακας του, Ματ Φίντες.

Οι λεπτομέρειες του συμβάντος ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια πρόσφατου επεισοδίου του podcast «The Art of Dialogue», σύμφωνα με το OK! Magazine. Ο Φίντες, ο οποίος ανήκε στην προσωπική ασφάλεια του «βασιλιά της ποπ» από το 1999 έως το 2009, περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένας γιατρός του χορήγησε ένα φάρμακο και ο Μάικλ μετά βίας ανέπνεε. Η Πάρις ήταν αυτή που μας το επισήμανε. Έτρεξαν αμέσως για να τον επαναφέρουν, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε να καλέσουν ασθενοφόρο, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν παγκόσμια είδηση» πρόσθεσε.

Όπως είπε, συχνά του ζητούσε να βρει σκευάσματα για τον ύπνο που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Ωστόσο, ο ίδιος ανησυχούσε για την ποσότητα που κατανάλωνε ο τραγουδιστής, η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ την συνιστώμενη δόση. «Μπήκα στο δωμάτιό του και σοκαρίστηκα. Τα έπινε το ένα μετά το άλλο», θυμάται ο Φίντες.

«Του είπα: «Όπα, Μάικ, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις μόνο δύο κουταλάκια των πέντε ml από αυτό». Εκείνος όμως απάντησε: “Όχι, πρέπει να το πάρω όλο. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού το πρωί. Έρχονται άνθρωποι αεροπορικώς για να με δουν”». Kαι κατέληξε: «Tελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήπιε δύο μπουκάλια από αυτό και δύο ώρες αργότερα ήταν ακόμα όρθιος. Έμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα» ισχυρίστηκε ο Φίντες.

Διαβάστε επίσης

Καλλιμάνη: "Μου έλεγαν ότι έπρεπε να χάσω κιλά, με είχαν πείσει ότι είχα θέμα"

Μαξίμου – Χειλάκης: "Μπήκαμε στη διαδικασία να υιοθετήσουμε, ήταν τραυματική εμπειρία"