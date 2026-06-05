Τριαντάφυλλος: "Η Ελένη Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, μήπως να κοιτάξει λίγο την καριέρα της;"

Η εκπομπή «Breakfast@Star», που παρουσιάζει η Ελένη Χατζίδου μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, τελειώνει φέτος, με το ζευγάρι να αποχωρεί από την πρωινή τηλεοπτική ζώνη.
Ο Τριαντάφυλλος εξέφρασε την άποψή του ότι η Ελένη Χατζίδου θα έπρεπε να στραφεί και πάλι στο τραγούδι.
«Δεν θέλω να σου λέω ψέματα, δεν την έβλεπα την εκπομπή. Νομίζω η Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, οπότε να κοιτάξει λίγο την καριέρα της στο τραγούδι γιατί είναι πολύ καλή; Με αγάπη το λέω και νομίζω ότι της αξίζει να κάνει κάτι», είπε ο τραγουδιστής.
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