Kατσούλης: Συγκινημένος στον αέρα της ΕΡΤ για τον Αντωνόπουλο

Ο σπουδαίος ηθοποιός, Άγγελος Αντωνόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ο Κρατερός Κατσούλης υπήρξε μαθητής του Άγγελου Αντωνόπουλου και ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του στον αέρα της εκπομπής "Νωρίς- Νωρίς"

«Μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικό γιατί εντάξει, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ήταν 94. Έζησε τη ζωή του, κάποια στιγμή όλοι φεύγουμε. Απλώς κάποια φορά που υπάρχει μια απώλεια σημαντικών ανθρώπων -που εμείς τους θεωρούμε σημαντικούς για τους δικούς μας λόγους - ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν σημαντικός για πολλούς τρόπους και για πολλούς ανθρώπους. Για κάποιος ήταν ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, για κάποιους μια σημαντική προσωπικότητα», είπε ο Κρατερός Κατσούλης.

«Για όλους εμάς έχει υπάρξει δάσκαλος, είμαστε χιλιάδες άνθρωποι, μας καθόρισε. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους, από αυτά τα τεράστια μεγέθη που συναντάς. Σου μαθαίνουν όλες τις βασικές αρχές της υποκριτικής. Θα μας λείψεις πολύ, καλό ταξίδι».

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