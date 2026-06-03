Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών

Έφυγε όπως έζησε, αθόρυβα, ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε γνωστή παρά μόνο λίγη ώρα μετά την κηδεία του.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος κηδεύτηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης και η ταφή του έγινε στην Κάρυστο. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η ταφή του έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου το πρωί της Τετάρτης.

Image

Ποιος ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, και είχε καταγωγή από τη Γορτυνία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» και για πολλά χρόνια δίδαξε ο ίδιος υποκριτική.

Υπήρξε ένας ηθοποιός με σπουδαία πορεία και μοναδικό ταλέντο. Συμμετείχε σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Μετά τη συνεργασία του με τον Κουν, συνέχισε τη θεατρική του διαδρομή στο πλευρό του Δημήτρη Μυράτ στο Θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με κορυφαίους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη.

Συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες και συνεργάστηκε με τους Βασίλη Γεωργιάδη, Ντίνο Δημόπουλο, Γιάννη Δαλιανίδη, Ερρίκο Ανδρέου, Γιώργο Τζαβέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του το 1971, ύστερα από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να συμμετάσχει στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου. Ακολούθησαν εμφανίσεις στις σειρές «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια – Οικογένεια», «Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα Νυφικού». Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στη σειρά «Τα Παιδιά της Νιόβης» το 2004.

Διαβάστε επίσης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού

Τσαγκρινού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα