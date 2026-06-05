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GOSSIP - LIFESTYLE
Βαλαβάνη: Γιατί η βάπτιση του παιδιού της δεν θα γίνει στην Κρήτη;
βαλαβανη
clock 15:00 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη προτετοιμάζει τη βάπτιση του γιου της και όπως η ίδια αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno δεν θα γίνει τελικά στην Κρήτη όπως αρχικά είχαν πει.

«Είμαστε έτοιμοι για τη βάφτιση, έχει απομακρυνθεί το σχέδιο να γίνει στην Κρήτη, θα γίνει κοντά στην Αθήνα. Έχουμε βρει το όνομα, αλλά δεν το λέμε», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την αποχή της από την τηλεόραση; 

«Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, προφανώς και βλέπω στα κλεφτά. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη και χαρούμενη με την συνθήκη που ζω αυτή την στιγμή, με το παιδί και με το ραδιόφωνο. Οπότε είμαι πάρα πολύ γεμάτη!

Είμαι ανοιχτή σε νέες προτάσεις γιατί είναι η δουλειά μου, δεν έχω βάλει τελεία προφανώς. Θα είμαι πιο επιλεκτική αυτή τη φορά», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη Βάπτιση
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