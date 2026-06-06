Αλίκη Καραμανλή: Ενοχλημένη με ψευδές δημοσίευμα

Η 23χρονη κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, Αλίκη, προχώρησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σε δημόσια διάψευση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που αφορούσαν στην προσωπική της ζωή.

«Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη», έγραψε.

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