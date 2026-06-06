Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά στα απαράδεκτα σχόλια για τη σύντροφό του

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε η σύζυγός του με αφορμή κοινές τους φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Διάβασα εκεί τον οχετό από κάτω, αλλά τα έχω συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά», ανέφερε αρχικά.

«Απλά το θεωρώ άδικο. Επειδή έχω πάρει εγώ μια δημοσιότητα αυτή την περίοδο να λένε “η σύντροφος του Τσουβέλα”. Είμαι κι εγώ “σύντροφος της Καρύδη”. Όλα καλά, προχωράμε, δεν στέκομαι στα προσβλητικά σχόλια, είμαι τόσο εκπαιδευμένος στα σχόλια μίσους, δεν στενοχωρήθηκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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