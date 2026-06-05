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GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Μάικλ Τζόρνταν με τη σύζυγό του στην Ελλάδα
τζορνταν
clock 22:00 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, κάνει διακοπές στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του.  Ο ίδιος έφτασε στο νησί των Ανέμων με το ιδιωτικό του τζετ.

Η άφιξή του προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, που επέλεξε και φέτος το νησί των ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο φακός του Mykonos Live Tv τον εντόπισε μαζί με τη σύζυγό του και μια μεγάλη παρέα φίλων να γευματίζουν στο γνωστό μπαρ-εστιατόριο «Nammos».

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