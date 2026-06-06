Αναστασία Γιάμαλη: «Το θράσος αυτό εμφανίζεται όταν το θύμα είναι γυναίκα επειδή ακριβώς είναι γυναίκα»

Σε ένα ακόμη on air ξέσπασμα προχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη μέσα από την εκπομπή της "Εξελίξεις τώρα" και αφορμή στάθηκε η νέα υπόθεση δολοφονίας γυναίκας στην Καλαμάτα.

“δεν υπάρχει τίποτα πιο δηλωτικό του έμφυλου χαρακτήρα του εγκλήματος της γυναικοκτονίας από το γεγονός θα βγουν κάποιοι, στις περισσότερες περιπτώσεις άνδρες, να τη δικαιολογήσουν επικαλούμενοι την ηθική των θυμάτων. Τι λένε; Λένε ότι η σεμνότητα, λίγο ή πολύ, θα την έσωζε. Αυτήν και τις άλλες. Μύθος”.

“Είτε πρόκειται για χυδαίους δημιουργούς περιεχομένου είτε για ανθρώπους τις διπλανής πόρτας που ξεσαλώνουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για ανώνυμους λογαριασμούς, το θράσος αυτό εμφανίζεται όταν το θύμα είναι γυναίκα επειδή ακριβώς είναι γυναίκα”.

“Θα τολμούσε ποτέ κανείς να πει ότι έχουν νομιμοποιητική βάση οι 45 μαχαιριές επειδή το θύμα ήταν, ας πούμε, άπιστο, αν δεν ήταν γυναίκα; Όχι. Θα τολμούσε ποτέ κανείς να αναρωτηθεί τι ήθελε ένα ενήλικο άτομο έξω τέτοια ώρα ή στο ξενοδοχείο, αφού είχε αφεθεί να ξεψυχήσει σε ένα πεζοδρόμιο, αν δεν ήταν γυναίκα; Πάλι όχι”, είπε χαρακτηριστικά.

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