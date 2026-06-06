Γιούλη Τσαγκαράκη: "Η νηπιαγωγός μου με είχε κλείσει στην αποθήκη επειδή έκανα κάτι, ήταν κακοποίηση"

Η Γιούλη Τσαγκαράκη βρέθηκε στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά" και αναφέρθηκε πως όταν ήταν πέντε χρονών την είχε κλείσει η νηπιαγωγός της σε μία αποθήκη επειδή ήταν ζωηρή και είχε κάνει μία «αταξία», γεγονός που για την ίδια αποτελεί κακοποίηση.

«Η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Δεν σημαίνει ότι κακοποίηση είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε. Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, ναι όλα αυτά ανήκουν σ’ αυτή την ομπρέλα που ονομάζεται κακοποίηση αλλά είναι και κάτι πολύ απλό. Θυμάμαι, ας πούμε, τη νηπιαγωγό που είχα κάνει κάτι γιατί ήμουν πολύ ζωηρή και με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο. Στην αποθήκη. Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι, δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη, δεν μου έκανε τίποτα απ' όλα αυτά. Όμως, με πήγε σε μια αποθηκούλα που είχε και παιχνιδάκια μέσα. Ε, αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Είναι κακοποίηση αυτό. Τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν περίπου πέντε χρονών και το θυμάμαι ακόμα. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τότε, αυτό είναι όμως κάτι που το θυμάμαι πολύ», είπε η ηθοποιός.

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