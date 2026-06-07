Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω»

Η Χαρούλα Αλεξίου μίλησε στο περιοδικό Antivirus και αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι.

«Ο έρωτας παίζει απόλυτο ρόλο στη ζωή μου. Θα έλεγα πως ήμουν πολύ ερωτιάρα. Ερωτευόμουν πάρα πολύ και πολύ δυνατά. Μπορούσα να σκάσω, να εκραγώ από τον έρωτα. Και πόσο ωραίο είναι που παντρεύτηκα από έρωτα, τον άνθρωπο που είχα ερωτευτεί. Ο έρωτας είναι μια ανάγκη για κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου…» είπε η σπουδαία ερμηνεύτρια και πρόσθεσε:

«Στο κομμάτι του έρωτα, η μαμά μου πάντα είχε την ανησυχία του τι θα πει ο κόσμος, να είμαι το καλό κορίτσι. Και αυτό με στρίμωξε πολύ στη ζωή μου. Όλος αυτός ο καθωσπρεπισμός της κοινωνίας, νιώθω πως μου δημιούργησε θέματα… σε κάνει να ντρέπεσαι. Δε σου επιτρεπόταν να χαρείς τίποτα εκτός γάμου τότε. Νομίζω ότι αυτό χαρακτήρισε τη δική μου γενιά και όχι μόνο…».

Η πραγματικότητα είναι πως δε μπορώ να τραγουδήσω. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το πάλεψα για να κρατηθώ σε αυτό. Όμως είχα και την τύχη να αγκαλιαστώ από τους ανθρώπους της υποκριτικής… Δεν είναι ότι δε στενοχωρήθηκα για τη φωνή μου, ότι δεν πένθησα και προφανώς δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω. Ξέρω όμως, πως η Χαρούλα τόσα χρόνια τραγουδούσε καλά…».

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