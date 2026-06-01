Τσουβέλας: Μηνύσεις σε ΜΜΕ και διαδικτυακά τρολ για σεξιστικά σχόλια προς την σύντροφό του

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύζυγός του, Ευαγγελία Καρύδη, ανακοίνωσαν πως θα κινηθούν νομικά κατά όσων προχώρησαν σε προσβλητικά σχόλια κάτω από φωτογραφίες τους στα social media, τις οποίες μάλιστα αναπαρήγαγαν και διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Ιωάννης Σιαμέλης, οι δύο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν πλέον τη νομική οδό.

«Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει», αναφέρει ο δικηγόρος.

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