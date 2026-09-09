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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιάννης Σπαλιάρας: Τι είπε για τη νέα του σχέση;

σπαλιαρας
clock 16:00 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι ξανά ερωτευμένος μετά τον χωρισμό του. Το μοντέλο μίλησε στο περιοδικό Ok και αποκάλυψε ότι η σύντροφός του  ότι είναι 28 ετών, δεν είναι Ελληνίδα και πως μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας έρωτας με την πρώτη ματιά.

«Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση», είπε χαρακτηριστικά.

 «Επειδή την έδειξα στo Instagram, δεν σημαίνει ότι θέλω και να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο», πρόσθεσε.

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