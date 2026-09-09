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Κρήτη: Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή "δίνει πάλκο" στα μαθητικά συγκροτήματα του Λασιθίου

φεστιβαλ κνε
clock 15:36 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι σκηνές του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ ανοίγουν για τα μαθητικά συγκροτήματα του Λασιθίου, που θέλουν να μοιραστούν τη μουσική και τα τραγούδια τους, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 19:00 το απόγευμα στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 19:00 το απόγευμα στη Κεντρική Πλατεία της Σητείας.

Σ ένα κόσμο που πνίγει τις ανάγκες μας για δημιουργία και έκφραση μέσα από τη τέχνη, οι Οργανώσεις της ΚΝΕ στο Λασίθι επιδιώκουμε να δώσουμε βήμα στη δημιουργικότητα των μαθητών που εκφράζεται μέσα από τη μουσική και το τραγούδι, στο δικό μας ‘’χώρο’’ καλλιτεχνικής έκφρασης νέων, το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή».

Το Φεστιβάλ - αναφέρει σχετική ανακοίνωση -  είναι µία εικόνα από το όμορφο μέλλον για το οποίο αγωνιζόμαστε! Μια ‘’πολιτεία’’ που χτίζουμε με έμπνευση τα όνειρα όλων μας, παλεύοντας για τον κόσμο που θα τα χωράει. Έλα να το γνωρίσεις!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : 6947176155

ΣΗΤΕΙΑ: 6988855014

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