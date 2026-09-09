Ανησυχία και στην Κρήτη για την ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αγροτικές υπηρεσίες της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας στη Ρόδο του Diaphorina citri, ενός επικίνδυνου εντόμου καραντίνας που είναι γνωστό ως ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί παραγωγούς εσπεριδοειδών, φυτωριούχους, εμπόρους και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διακίνηση φυτών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το συγκεκριμένο έντομο μπορεί να μεταφέρει τα βακτήρια που προκαλούν το λεγόμενο «πρασίνισμα» των εσπεριδοειδών, γνωστό διεθνώς ως Huanglongbing ή HLB και ως ασθένεια του «κίτρινου δράκου». Η παρουσία του εντόμου στη Ρόδο επιβεβαιώθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, έπειτα από συλλήψεις σε παγίδες που είχαν τοποθετηθεί σε οπωρώνα πορτοκαλιάς.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές που διαθέτουν σημαντική παραγωγή εσπεριδοειδών, καθώς η ασθένεια που μπορεί να μεταδώσει το έντομο θεωρείται μία από τις πλέον καταστροφικές για την παγκόσμια εσπεριδοκαλλιέργεια. Τα μολυσμένα δέντρα εμφανίζουν σταδιακή εξασθένηση, προβλήματα στη βλάστηση και στην παραγωγή, ενώ σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγηθούν σε ξήρανση. Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί παρουσία του Diaphorina citri στην Κρήτη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση οποιουδήποτε ύποπτου κρούσματος.

Το έντομο προσβάλλει κυρίως τη νεαρή και τρυφερή βλάστηση των εσπεριδοειδών. Ενδείξεις που θα πρέπει να κινητοποιούν τους παραγωγούς είναι η παραμόρφωση και το κατσάρωμα των νεαρών φύλλων, οι ξηράνσεις και η πρόωρη φυλλόπτωση, αλλά και η εμφάνιση πολλών καχεκτικών βλαστών, ενώ μπορεί να παρατηρηθούν μελιτώδεις εκκρίσεις και καπνιά. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται είδη όπως η νεραντζιά, η μοσχολεμονιά και το γκρέιπφρουτ, ενώ βασικοί ξενιστές είναι τα φυτά του γένους Citrus.

Το μεγαλύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφορά τη διακίνηση φυτικού και πολλαπλασιαστικού υλικού. Η μεταφορά προσβεβλημένων φυτών μπορεί να συμβάλει στη διασπορά του εντόμου σε μεγάλες αποστάσεις, γι’ αυτό και ζητείται ιδιαίτερη προσοχή από όσους αγοράζουν, πωλούν ή μεταφέρουν φυτά εσπεριδοειδών. Οι υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης της Κρήτης παρακολουθούν την κατάσταση και καλούν τους παραγωγούς να μην προχωρούν σε μετακινήσεις ύποπτου φυτικού υλικού και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν το συγκεκριμένο έντομο ή συμπτώματα που παραπέμπουν σε προσβολή.

Για την Κρήτη, όπου τα εσπεριδοειδή αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αγροτικής παραγωγής σε αρκετές περιοχές του νησιού, το μήνυμα των αρμόδιων υπηρεσιών είναι σαφές: η ασιατική ψύλλα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Κρήτη, όμως η παρουσία της πλέον στη Ρόδο ανεβάζει τον βαθμό φυτοϋγειονομικής επιτήρησης και καθιστά κρίσιμη την πρόληψη. Οι παραγωγοί καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτο εύρημα, καθώς στην περίπτωση ενός οργανισμού καραντίνας η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να κάνει τη διαφορά στον περιορισμό της διασποράς.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Λατομείο στον Μοχό: Οι κάτοικοι αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους