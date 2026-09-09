Καιρός: Έρχεται γρήγορα η πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για αλλαγή του καιρού κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, με την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία να απέχει λίγα 24ωρα. Από το πρωί της Τρίτης, η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή. Ωστόσο, πριν η διαταραχή από την Ιταλία φτάσει προς τη χώρα μα, ο υδράργυρος θα ανέβει ξανά από την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα ακολουθήσει μετά το Σαββατοκύριακο η πρώτη φθινοπωρινού τύπου διαταραχή.

Η διαταραχή αναμένεται να φέρει τις πρώτες αξιόλογες βροχές την επόμενη εβδομάδα.

Για αύριο, Τετάρτη αναμένεται μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, με τη ζέστη να περιορίζεται στα δυτικά ηπειρωτικά, καθώς και στα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Από την Πέμπτη, και κυρίως την Παρασκευή, ο υδράργυρος θα πάρει και πάλι την ανιούσα, χωρίς όμως να αναμένονται ακραίες θερμοκρασίες.

Θα ακολουθήσει η οργάνωση της πρώτης φθινοπωρινού τύπου διαταραχής, η οποία αρχικά θα επηρεάσει κυρίως την Ιταλία και την κεντρική Μεσόγειο και στη συνέχεια θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και τη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη διαταραχή θα κινηθεί προς την Ελλάδα, φέρνοντας βροχές αρχικά στο Ιόνιο και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σταδιακά, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο, οδηγώντας σε ένα σαφώς πιο φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό, με θερμοκρασίες πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και βροχοπτώσεις, οι οποίες τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν ένταση.

Προς το παρόν, πάντως, μέχρι και το Σαββατοκύριακο δεν αναμένονται ιδιαίτερες ακρότητες.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά, βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Εκεί αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Η μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά, όπου οι βροχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κόνιτσας.

Η ψυχρότερη αέρια μάζα έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στη βόρεια Ελλάδα. Στο Κάτω Νευροκόπι και στη Φλώρινα οι θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες θα κυμαίνονται γύρω στους 10-12 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται και στην Τρίπολη, κυρίως λόγω των τοπογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Οι ορεινοί όγκοι, μεταξύ των οποίων και το Μαίναλο, ευνοούν τη συγκέντρωση ψυχρού αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αντίθετα, υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι μέγιστες θα φτάσουν τους 26-28 βαθμούς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας αναμένονται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Στην Άρτα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και τον Πύργο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 37 βαθμούς.

Έντονες θα είναι οι θερμοκρασιακές αντιθέσεις στην Κρήτη. Στα βόρεια τμήματα, όπου θα επιδρά ο βοριάς, οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 28-30 βαθμούς. Στα νότια, αντίθετα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Ηράκλειο: Συλλήψεις μετά την επίθεση με κατσούνες στο χωριό...