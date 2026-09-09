Απάτη «μαμούθ» 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου - Εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελείτο από 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δαιδαλώδες «δίκτυο» 152 εταιρειών που με εικονικές συναλλαγές πετύχαιναν υπέρογκες επιστροφές φόρου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σκόνταψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η αποκάλυψη της υπόθεσης ενεργοποίησε άμεσα τα αντανακλαστικά του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο οποίος προχώρησε ήδη στη δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και εταιρειών, ενώ διαβίβασε και το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αναζήτηση και απόδοση ποινικών ευθυνών.

Η Αρχή έφτασε στην άκρη του νήματος μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και τη διενέργεια έρευνα που ακολούθησε κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Ούτως ή άλλως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης και η επιστημονική ομάδα της Αρχής βρισκόταν μπροστά σε μία τέτοια υπόθεση, καθώς πριν από περίπου 14 μήνες στα «δίχτυα» της Αρχής είχε πέσει ένα αντίστοιχο κύκλωμα, με κοινά χαρακτηριστικά δράσης και τουλάχιστον ένα κοινό πρόσωπο που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διεκπεραίωση των εικονικών συναλλαγών και την υποβολή των αναγκαίων αιτήσεων για την επιστροφή φόρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρείες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20 %)».

Τα πρόσωπα αυτά που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής φέρονται ότι με τις ενέργειές τους επιχείρησαν να περάσουν κάτω από τα ραντάρ ελέγχου των φορολογικών αρχών καταφέρνοντας να πάρουν βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 €. Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, με βάση την έρευνα της Αρχής είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε μαζί με το πόρισμα Βουρλιώτη και τη διάταξη δέσμευσης στον εισαγγελέα ο οποίος θα διενεργήσει ποινική έρευνα για την αναζήτηση ευθυνών στα ελεγχόμενα από την Αρχή πρόσωπα.

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