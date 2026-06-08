Νικολέττα Ράλλη: «Έχουμε χωρίσει με τον Μιχάλη Ανδρούτσο, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί»

Η Νικολέττα Ράλλη βρέθηκε καλεσμένη στη Φαίη Σκορδά και απάντησε για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο και ποιες είναι οι σχέσεις τους σήμερα.

«Με τον Μιχάλη έχουμε χωρίσει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί. Σε λίγο καιρό ο Μιχάλης θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγήκε. Δεν είμαστε σε άσχημη φάση. Στο παιδί το παρουσιάζουμε αισιόδοξα και έτσι είναι. Με τον Μιχάλη ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη. Όλα είναι για καλό», ανέφερε αρχικά η Νικολέττα Ράλλη.

«Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς στα φέρνει. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για κανένα. Με τον Μιχάλη δεν παντρευτήκαμε γιατί τότε μπορούσες μόνο με σύμφωνο συμβίωσης λόγω του κορονοϊού, οπότε μετά το αφήσαμε. Αναγνώρισε το παιδί και μείναμε εκεί. Ο έρωτας έχει φύγει καιρό και έχει μείνει η αγάπη. Το μοντέλο είναι σουηδικό και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω. Περάσαμε από προστριβές αλλά μέχρι ένα σημείο», συμπλήρωσε

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