ΔΕΥ.08 Ιου 2026 14:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Σωτηροπούλου: "Δέχτηκα προσωπική επίθεση, πέρασε μία κοπέλα που δεν την ήξερα και με έβρισε πολύ αισχρά"
σωτη
clock 13:00 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Τόνια Σωτηροπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vidcast στο Rosa μοιράστηκε την εμπειρία της από ένα περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα την εξύβρισε χωρίς προφανή λόγο

 «Δέχτηκα μία προσωπική επίθεση, που πέρασε μία κοπέλα, δεν την ήξερα, και με έβρισε κάπως με πολύ αισχρά λόγια και αυτό έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Που μπορεί κάπως να μην ήταν εκείνη την περίοδο ίσως πολύ καλά, κάπως κάτι προσωπικό μας μπορεί να το βγάζουμε σε κάποιον άλλον γιατί είναι ο καθρέφτης μας. Ή να είχε συμβεί κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω», είπε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης 

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο τους

Χειλάκης: "Στην κηδεία της μητέρας μου πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

τονια σωτηροπούλου Επίθεση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis