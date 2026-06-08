Σωτηροπούλου: "Δέχτηκα προσωπική επίθεση, πέρασε μία κοπέλα που δεν την ήξερα και με έβρισε πολύ αισχρά"

Η Τόνια Σωτηροπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vidcast στο Rosa μοιράστηκε την εμπειρία της από ένα περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα την εξύβρισε χωρίς προφανή λόγο

«Δέχτηκα μία προσωπική επίθεση, που πέρασε μία κοπέλα, δεν την ήξερα, και με έβρισε κάπως με πολύ αισχρά λόγια και αυτό έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Που μπορεί κάπως να μην ήταν εκείνη την περίοδο ίσως πολύ καλά, κάπως κάτι προσωπικό μας μπορεί να το βγάζουμε σε κάποιον άλλον γιατί είναι ο καθρέφτης μας. Ή να είχε συμβεί κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω», είπε η ηθοποιός.

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